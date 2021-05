Inhaltsverzeichnis Clevere Apps für Draußen: Wandern, Radeln, Geocachen, Erkunden, Knipsen und Co. Absturzfallen

Verirren, aber richtig!

Keine Fotos, kein Ausflug

Am Tropf des Internets Outdoor-Apps zur Routenplanung und Navigation Verführungen zum Rausgehen Apps und Webdienste für alle (Not-)Fälle Apps zur Erkundung von Flora und Fauna Artikel in c't 12/2021 lesen

Das Wandern killt Corona-Frust. Aber auch bei kurzen Spaziergängen und Radtouren in der Nähe lassen sich noch neue Sachen entdecken. Einen vollen Rucksack brauchen Sie für diese kleinen Fluchten aus dem Heimbüro nicht, denn das Smartphone übernimmt auf Ausflügen mehr als die Navigation.

Ausgleich und Entspannung gleich nebenan im Stadtwald machen die jahreszeitlichen Veränderungen wieder bewusster. Doch mit dem, was auf Feld, Wald und Wiesen passiert, kennt man sich kaum noch aus: Wir sind zum großen Teil naturentwöhnt. Viele zucken daher die Achseln bei Fragen: Wie heißt das Pflänzchen, dass diesen Knobi-artigen Geruch verströmt (Bärlauch)? Was ist das für eine kleine blaue Blume (Vergissmeinnicht)? Wie heißt der Vogel, der da unsichtbar hoch am Himmel ununterbrochen quasselt (Feldlerche)?

Noch vor zwanzig Jahren hätten Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track solche Antworten mit ihrem großen Pfadfinderhandbuch gefunden. Heutzutage macht das ein Smartphone. Wir stellen auf den folgenden Seiten Apps vor, die speziell kleine Fluchten aus dem Alltag unterstützen. Tourenfinder für die Natur sind dabei, aber auch Themenspaziergänge für die Stadt. Und auch: kleine Helferlein für unterwegs, die zum Beispiel Pflanzen erkennen, die Sie fotografieren, und Vogelstimmen, die Sie aufzeichnen.