Cloud-Ökosystem: Mit Sovereign Cloud Stack zu mehr digitaler Souveränität

Corona machts möglich: Im Frühjahr 2020 rückte die Pandemie die Digitalisierung in den Vordergrund. In der Bildung, in der öffentlichen Verwaltung und in vielen Betrieben waren digitale Arbeitsmittel nicht ausreichend etabliert oder die vorhandenen nicht auf das geforderte sprunghafte Wachstum vorbereitet. Aber viele Unternehmen nutzten die Zeit seit dem ersten Schock und sind heute besser aufgestellt. Allerorten hat man zum Beispiel Videokonferenzen implementiert. Wo die aus cloudbasierter Infrastruktur geliefert werden, ist auch ein Skalieren, also die dynamische Anpassung an stark schwankende Bedürfnisse, Standard.

Der Preis dafür ist in vielen Fällen aber eine noch stärkere Abhängigkeit von großen Plattformanbietern. Von denen gibt es nur wenige und sie operieren auch noch in Rechtsräumen, die kulturell und rechtlich nicht den Erfordernissen des europäischen Datenschutzes genügen. Das EuGH-Urteil zum Thema Privacy Shield hat das vielen Unternehmen noch einmal schmerzlich klargemacht. Zudem sind starke Abhängigkeiten auch aus wirtschaftlicher und strategischer Sicht wenig wünschenswert.

Daten und ihre Verarbeitung werden in der Industrie mehr und mehr die Basis jedes Fortschritts. Die Wettbewerbsfähigkeit ist in immer mehr Bereichen davon abhängig, wer besonders gut in der Entwicklung innovativer Software zur Verarbeitung der Daten ist und wer Zugriff und Kontrolle über die Daten hat. Gerade auch für die mittelständisch geprägte Wirtschaft in Deutschland wird sich im kommenden Jahrzehnt entscheiden, ob sie die Kontrolle über ihre Daten behalten kann. Auch die Kompetenz zur datenbasierten Innovation droht verloren zu gehen und damit geriete letztlich auch die Fähigkeit zur Innovation in fremde Hände.