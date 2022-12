DIN-Normen und VDI-Richtlinien ausleihen

In Ihren Artikeln geben Sie ab und zu einschlägige Normen an. Manchmal würde ich einzelne Aspekte gern vertiefen und die Normentexte im Original lesen. Kaufen möchte ich sie aber nicht immer direkt, so weit geht meine Neugier dann doch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, diese Dokumente kostengünstig auszuleihen?

Ausleihen kann man sie nicht direkt, wohl aber kostenlos einsehen. Dafür gibt es in ganz Deutschland verteilt die Normen-Infopoints, in denen man DIN-Normen und VDI-Richtlinien durchsuchen und vor Ort lesen kann. Diese Stellen befinden sich meist in Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken. Man muss aber nicht studieren, um Zugang zu bekommen. Eine Übersicht über die Standorte haben wir für Sie bereitgestellt.

(jam)