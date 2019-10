Inhaltsverzeichnis Fotografie: Hintergründe für kreative Porträt-Fotos selbst erstellen Stoffe und Stoffreste Kraft-, Zeitungs- oder Geschenkpapier Hintergründe digital erstellen, Alltagsgegenstände zweckentfremden Artikel in c't Digitale Fotografie 15/2018 lesen

Zahlreiche bekannte Fotografen arbeiten mit eigens angefertigten Stoffhintergründen. Sie nutzen Requisiten für ihre Kulissen oder besitzen Hintergrundrollen in den unterschiedlichsten Farben. Häufig investieren sie sehr viel Geld in ihren Setaufbau. Bekommt man Hintergründe auch günstiger? Und kann ich Hintergründe bei Nichtgebrauch platzsparend in einer kleinen Wohnung lagern? Natürlich! Die folgenden Ideen bieten eine gelungene Alternative zu Hintergrundrollen oder Studiowänden. Auch mit wenig Platz und einem überschaubaren Budget können Sie so Ihr Portfolio kreativ erweitern. Gehen Sie auf Flohmärkte, in Blumenläden, Discounter oder in Baumärkte. Vielleicht finden Sie kleine Schätze, die Sie für Ihre neue Kulisse zweckentfremden können. Es existieren unglaublich viele Möglichkeiten.