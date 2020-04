Inhaltsverzeichnis DIY: Niedriges Stativ mit hoher Tragkraft für Makrofotografie bauen Die Selbstbau-Lösung Artikel in c't Digitale Fotografie 7/2020 lesen

Als ich im Wald Pilze fotografierte, stellte sich heraus, dass keines meiner Stative dafür geeignet war. Es sollte größenmäßig passen und dabei einen motorisierten Einstellschlitten mit Kamera zum Focus Stacking tragen. Die soliden Stative waren allesamt zu hoch und die kleinen zu schwach, nicht jedes war für matschige Böden gebaut. Das Kabelgewirr für den Einstellschlitten nebst Controller und Powerbank, welche neben dem Stativ lagen, erwies sich als lästig. Das Durcheinander weckte den Wunsch nach einer stabilen und kompakten Lösung, inklusive einer Befestigung für alle Teile.

Welche Lösungen bietet der Fotohandel an? Eine Recherche führte zum Ministativ von Berlebach und dem TrioPod Pro75-System von Novoflex. Die TrioPod-Stativbasis kann wahlweise mit Beinen in verschiedenen Längen aus Karbon und Aluminium bestückt werden. Berlebachs Ministativ mit integriertem Nivelliersystem (um 25° Grad in jede Richtung neigbare obere Platte) und Wechselfußspitzen aus Gummi und Spike kostet 227 Euro, während Novoflex für eine ähnliche Lösung über 1000 Euro veranschlagt.

Yashica Mat 124 G-Mittelformatkamera auf einem kleinen Stativ mit hoher Tragkraft.

Andere Hersteller setzen zur bodennahen Fotografie mit stabilen Stativen auf eine Mittelsäule, die von unten in die Stativbasis eingesteckt wird. Sie ragt dann herunter, die Kamera hängt kopfüber am unteren Ende. Oder die Beine werden um beinahe 90° nach oben geschwenkt, damit die Stativbasis bis dicht über den Boden reicht. Dabei entsteht eine Spinne mit drei weit ausladenden Streben. Diese Aufstellung benötigt viel Platz und bewirkt starke Hebelkräfte an den Gelenken. Beim Fotografieren im Knien kann man außerdem leicht gegen ein Stativbein stoßen oder darauf treten. Am besten gefiel mir das Berlebach Ministativ, doch der Preis ließ mich zögern.