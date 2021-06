Inhaltsverzeichnis DIY-Projekt: Filament-Kabeltrommel mit Leistungsmesser bauen Stromsensor in zwei Versionen Zwei Leistungsklassen Zusammenbau Endmontage Software Artikel in Make Magazin 3/2021 lesen

Der Zufall pflanzt manchmal Ideen ins Hirn. So ging es mir auch, als ich einen Stapel leerer Filamentspulen (Marke DevilDesign) neben meinem 3D-Druckerschrank liegen hatte und nach einem Baumarkt-Einkauf zufällig eine Steckdose daneben ablegte. Moment, passt die Steckdose nicht in den Hohlraum der Spulen? Ja, zufällig waren das annähernd die richtigen Maße: Mit etwas Druck konnte ich die Steckdose in die Spule schieben. Da ich ohnehin eine Kabeltrommel brauchte, war das nächste Projekt geboren.

Spule und Steckdose, das muss doch zusammenpassen.

In den nächsten Tagen kam noch die Idee dazu, dann auch gleich die Möglichkeit einer Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung mit einzubauen, selbstverständlich mit Fernübertragung der Messwerte via WLAN.

Die entsprechende Hardware war schnell gefunden: ein Stromsensor vom Typ PZEM004 sowie ein Wemos-D1-mini-Modul, dessen ESP8266 die Datenübertragung übernehmen sollte. Für die Stromversorgung des ESP kam dann noch ein Netzteilmodul dazu.