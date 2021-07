Inhaltsverzeichnis Das BIOS-Kompendium: BIOS-Einstellungen erklärt für Tuner, Takter & Problemlöser Vorbereitungen und Rettungswege CPU-Einstellungen: Allgemein und AMD-spezifisch CPU-Einstellungen: Intel-spezifisch RAM und PCI Express USB, SATA und Netzwerk Sicherheit, Bootprozess, Power-Management

Das wichtigste Stück Software für einen Computer ist das BIOS oder seit ein paar Jahren das UEFI. Ohne diese Mainboard-Firmware geht nichts, der Rechner würde gar nicht starten. Neben seiner grundsätzlichen Aufgabe die Hardware zu initialisieren und das Betriebssystem zu starten, hält es aber auch reichlich Einstellmöglichkeiten bereit. Egal, ob man einfach die Boot-Reihenfolge verändern will, das System übertakten möchte oder exotische Hardware zum Mitspielen nötigen muss – der Weg führt fast immer über das BIOS-Setup.

Moderne Mainboards bieten dem neugierigen Nutzer zahlreiche Einstellungen, die aber meist nur spärlich erklärt werden oder gänzlich undokumentiert durch die integrierte Hilfe und das gedruckte Handbuch bleiben. Der meistverbreitete und sinnvolle Tipp ist es, unbekannte Einstellungen erst gar nicht anzufassen. Doch wenn sie gleichberechtigt neben klar einzuordnenden Optionen wie der CPU-Taktrate stehen, stellt sich selbstverständlich die Frage, was sie auslösen. Je mehr man darüber weiß, desto hilfreicher sind die ganzen Möglichkeiten und die Fehlersuche im Bedarfsfall.

Daher möchten wir in diesem Artikel möglichst viele der Einstellungen auflisten und erläutern, was sie auslösen und für wen sie sinnvoll sind. Wo es nötig ist, trennen wir zwischen AMD- und Intel-Prozessor-basierten Systemen, ansonsten orientieren wir uns an den gängigen Unterteilungen der BIOS/UEFI-Oberflächen. Da sich die Optionen von Mainboard zu Mainboard unterscheiden, jeder Chipsatz etwas anders ist, CPU-Typen eine Rolle spielen können und vieles mehr, erhebt die Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Ihnen also ein Eintrag fehlt, dann sind wir für einen Hinweis im Forum oder per Mail dankbar.