Inhaltsverzeichnis Das eigene Blog: WordPress einrichten und ein Theme selbst entwickeln Raus aus dem Walled Garden! WordPress einrichten Ein Design-Theme planen WordPress-Codex studieren Seiten gestalten

Warum noch bloggen? Es gibt doch Twitter, Instagram, TikTok und viele andere Plattformen, um Inhalte ins Netz zu bringen. Das eigene Blog hat aber einen großen Vorteil: Blogger haben stets die volle Kontrolle. Sie allein bestimmen das Design – und sie können schreiben und veröffentlichen, was sie wollen. Beiträge dürfen durchaus Zehntausende Zeichen lang sein, warum nicht? Wir zeigen, wie Sie mit Ihrem eigenen Blog loslegen.

Im Blog ist viel Platz für Bilder, Rezepte, Analysen, ausufernde Essays oder minutiöse Reiseberichte. Auch kurze Anmerkungen im hektischen Tweet-Stil finden dort ein schönes Zuhause, in das Twitter-Boss Elon Musik nicht einfach mit seinem Waschbecken hineinstiefeln kann. Apropos Twitter: Die sozialen Medien kann man ja gern auch weiterhin nutzen – um auf den neuesten Blogbeitrag zu verweisen.

Das persönliche Blog dient damit als Zentrale, die Sie nach eigenen Wünschen ausgestalten. Am besten geht das mit einer eigenen Domain, einer WordPress-Instanz und einem eigenen Design. Dieser Ratgeber will dazu ermutigen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen: Ein simples Beispiel-Theme zeigt den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise von Themes in WordPress.