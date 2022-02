Inhaltsverzeichnis Praxisratgeber: Das iPhone mit CarPlay im Auto nutzen Mit Aufpreis in fast allen Autos Online und Offline CatPlay in der Praxis Wo es bei Carplay noch hakt 7 Tipps für CarPlay Unterschiede zu Android Auto Artikel in Mac & i 1/2022 lesen

Das iPhone begleitet uns in vielen Situationen im Alltag und kann auch im Auto gute Dienste leisten. Das beginnt mit dem Telefonieren über eine Freisprecheinrichtung sowie der Übertragung von Musik auf die Auto-Lautsprecher und endet nicht beim Einsatz von Navi-Apps. Doch mit CarPlay heben die Hersteller die Integration auf eine noch höhere Ebene, weil – und dies fordert die Straßenverkehrsordnung – die Bedienung erfolgen kann, ohne die Aufmerksamkeit von der Straße abzuwenden.

Apple nutzt dafür das Display des Infotainmentsystems im Auto, neuerdings zum Teil auch noch den Bereich des früheren Armaturenbretts zwischen Tacho und Drehzahlmesser oder ein Head-up-Display, das die Inhalte in die als Spiegel verwendete Windschutzscheibe projiziert. Entweder ist der Bildschirm touch-fähig oder es gibt ein Bedienelement in der Mittelkonsole wie ein Jog-Shuttle. In den meisten Fälle stehen auch noch Knöpfe am Lenkrad und am Radio bereit, um zum Beispiel die Lautstärke zu regeln, zum nächsten Stück zu springen oder Siri aufzurufen. Das iPhone braucht (und darf) dabei vom Fahrer im Verkehr nicht zur Hand genommen werden. Bis iOS 12 lief die aktive CarPlay-App auch auf dem Smartphone im Vordergrund. Bei jüngeren iOS-Versionen kann der Beifahrer – oder der Fahrer bei einer Pause – noch andere Apps nutzen, etwa um Wetterinformationen, Ladesäulen, Spezialtankstellen, einen Podcast oder E-Mails abzurufen, ohne zum Beispiel die Navigation zu unterbrechen.

kurz & knapp CarPlay bringt ausgewählte Apps für Telefonieren, Kurznachrichten, Audio und Navigation auf das Auto-Display.

Zur Steuerung dienen Siri, Lenkradtasten, Radioknöpfe, ein Touch-Screen oder ein Jog-Shuttle.

Inhalte und Bedienweisen, die den Fahrer ablenken würden, sind tabu.

Fast alle Autohersteller bieten CarPlay für ihre Neuwagen an, meistens zusammen mit teuren Infotainment-Systemen.

Mit CarPlay kann man auf einen eigenen WLAN-Hotspot und schnell alternde Navi-Systeme im Auto verzichten.

iOS spiegelt nicht etwa einfach den Screen des iPhones, was schon wegen der unterschiedlichen Formen und Auflösungen der Auto-Displays nicht funktionieren würde. Stattdessen steuert es dieses per H.264-Videostream als zweiten Monitor an, auf dem es gefilterte Inhalte mit großen Icons darstellt. Die Rechenarbeit sowie die Internet- und Mobilfunkverbindungen kommen komplett vom iPhone und gehen somit von einer per Tarif begrenzten Datenmenge ab. Das Auto stellt Mikrofon und Lautsprecher der Freisprecheinrichtung zur Verfügung.