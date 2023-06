Daten-Roaming mit Vodafone im Ausland

Ich besitze ein iPhone mit einem Mobilfunkvertrag von Vodafone und will in ein Land außerhalb der EU und der USA reisen. Was muss ich beachten?

Wenn Ihr Reiseziel weder in der EU noch in den USA liegt, sind die Kosten für das Roaming in Ihrem Mobilfunkvertrag aller Wahrscheinlichkeit nicht enthalten. Details verrät ihnen die Vodafone-App unter "Mein Vertrag". Wenn Sie in ein Land reisen, das dort nicht abgedeckt ist, wechselt Vodafone bei Ankunft automatisch in das "Reisepaket World Tag". Damit bezahlen Sie pro Tag 8 Euro für 500 MByte sowie 50 Telefonminuten und 50 SMS. Für die Abrechnung gilt aber nicht die Zeit an Ihrem Reiseziel, sondern die hiesige. Der Vodafone-Tag beginnt ab 0:00 Uhr und endet um 23:59 Uhr – in Deutschland.

Sie können in der Vodafone-App für 30 Euro ein Wochenpaket buchen, das pro Tag das gleiche Volumen wie oben abrechnet. Allerdings gilt das erst ab 0:00 Uhr am kommenden Tag in Deutschland. Sie müssen das Wochenpaket also am Vortag Ihrer Einreise buchen, sodass zwischen Buchung und erster Nutzung im Ausland die Uhr in Deutschland genau einmal Mitternacht schlägt. Sonst gilt für den ersten Tag das Tagespaket und das Wochenpaket erst ab Mitternacht in Deutschland.

Wenn Sie das Volumen überschreiten, wirds teuer. Vodafone veranschlagt 20 Cent pro angefangener Minute, SMS oder MByte. iPhone-Nutzer sollten deshalb vorher unbedingt unter Einstellungen/Mobilfunk/Datenoptionen/Datenmodus den "Datensparmodus" einstellen, da sonst das iPhone im Hintergrund System- und App-Updates lädt, die schnell mehrere Hundert MByte groß werden. Unter Android ist er in den Einstellungen/Netzwerk & Internet/Erweitert zu finden. Zudem sollten Sie unter Einstellungen/Mobilfunk sämtliche Apps deaktivieren, die Sie ohne WLAN-Verbindung nicht zwingend benötigen. Dazu zählen insbesondere datenhungrige Anwendungen wie Fotos, iCloud oder der App- respektive Play Store.

