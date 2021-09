Inhaltsverzeichnis Daten aus PDF-Dateien in Excel importieren mit Power Query Eine Frage des Formats Excel-Import, Datentypen ändern und Spalten bearbeiten Fazit Artikel in c't 19/2021 lesen

Der wöchentliche Vertriebsbericht liegt als hübsch formatiertes PDF-Dokument im Postfach. Das ist zwar schön anzusehen, system- und softwareunabhängig, aber leider auch eine Sackgasse für die Daten. Wollen Sie Inhalte daraus mit Excel weiterverarbeiten, wirds mühsam: PDF-Datei in einen Editor laden (zum Beispiel Foxit, Acrobat oder Microsoft Word), die Tabelle(n) ausfindig machen, mit Maus oder Tastatur markieren, in die Zwischenablage kopieren und in ein Excel-Arbeitsblatt einsetzen. Dann folgt meist langwierige Nacharbeit.

Ob das überhaupt klappt, hängt unter anderem vom Format der PDF-Datei ab – zum Beispiel davon, ob die Tabelle dort als Tabellenobjekt oder nur in Form einzelner Textblöcke gespeichert ist. Oft scheitert das Unterfangen schon am Markieren im PDF-Editor. Viel eleganter geht es mit Excels Power Query, einem Bestandteil des Power-BI-Add-ins in jüngeren Excel-Versionen.

Power Query ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Aufgabe, Daten dynamisch aus verschiedenen externen Quellen zu extrahieren, flexibel aufzubereiten und in ein Excel-Arbeitsblatt einzufügen. Eine mächtige Skriptsprache ermöglicht es, komplexe Manipulationen und Auswertungen der Daten beim Import zu automatisieren. Oft dienen als Quelle Datenbanken oder daraus exportierte Dateien, Webseiten oder vorhandene Excel-Dateien. Bei Bedarf lassen sich mit Power Query auch Daten aus unterschiedlichen Quellen konsolidieren.