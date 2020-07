Inhaltsverzeichnis Daten verarbeiten mit Python: Pandas-Bibliothek für SQL-Umsteiger Datenquellen Spalten auswählen Einschränkungen mit where-Klausel Daten speichern Fazit

Wenn Sie mit der Skriptsprache Python Daten ver- und bearbeiten wollen, bietet sich die Programmierbibliothek Pandas an. Sie ist ein Alleskönner für Python, wenn es um Daten geht. Dabei ist es egal, ob es sich um eine kleine CSV-Datei oder einen sehr großen Datenbestand handelt. Für jede Aufgabe gibt es eine Lösung.

Dieser Artikel soll Ihnen den Einstieg in Pandas vereinfachen. Sie sollten Vorkenntnisse in SQL und Python mitbringen und es gewohnt sein, strukturiert mit Daten zu arbeiten. Am Ende zählt das Ergebnis, nicht die Programmiersprache und deren Tools. Pandas vereinfacht den Umgang mit Daten und kann mit vielen Ein- und Ausgabequellen umgehen.

In diesem Artikel werden Sie mit Daten einer SQL-Tabelle arbeiten – nur halt nicht mit SQL-, sondern mit Python-Befehlen. Sie werden Daten laden, Spalten einschränken, Zeilen auf Werte hin filtern, deren Ausgaben ordnen und sie anschließend als neue Tabelle speichern. Danach werden Sie noch Daten gruppieren und mit diesen Daten rechnen.