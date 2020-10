Inhaltsverzeichnis Datenbanksystem PostgreSQL: Machine-Learning-Funktionen per Python nutzen Analyseumgebung kostet Geld und Zeit Pythons ML-Funktionen in PostgreSQL nutzen Daten für das Modellieren vorbereiten Alphanumerische Werte in Zahlen wandeln Mehr Werte gegen eine falsche Ordnung Modelle mit Teildaten trainieren Fazit Artikel in iX 11/2020 lesen

Moderne Applikationen integrieren zunehmend Machine-Learning-Verfahren (ML), um Entscheidungen zu erleichtern und manuelle Prozesse zu automatisieren. Beispielsweise erhalten Besucher von Webseiten individuelle Vorschläge zum Kaufverhalten oder Alexa, Siri und Co. fungieren als virtuelle Assistenten.

Grundlage vieler dieser Verfahren sind statistische Modelle, die Situationen und Zusammenhänge beschreiben oder Vorhersagen für zukünftige Situationen treffen. Häufig wendet man sie bei der Analyse großer Datenmengen an (Big Data). In diesem Umfeld sind in den letzten Jahren Analyse-Frameworks entstanden, die es ermöglichen, verschiedene Datenquellen zu integrieren und mit ML-Funktionen zu analysieren. Ein prominenter Vertreter dieser Anwendungen ist Apache Spark .

Analyseumgebung kostet Geld und Zeit

Liegen die Daten nicht in Data Warehouses oder analytischen Datenbanken, erfordert ihre Bereitstellung den Transfer in eine separate Analyseumgebung, in der Modellierung und Berechnung stattfinden. Dieser Vorgang heißt "Extract –Transform – Load" (ETL).