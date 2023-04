Datenschutz bei Fritzbox-NTP

In den Fritzboxen von AVM ist als Zeitserver 2.europe.pool.ntp.org voreingestellt. Das halte ich für bedenklich: Ich habe herausgefunden, dass meine Fritzbox damit NTP-Verbindungen unter anderem nach Russland und in die Ukraine aufgebaut hat, also in Länder, in denen keine europäischen Datenschutzgesetze gelten. Sollte man da nicht einen anderen NTP-Server eintragen und warum macht AVM das nicht von vornherein?

Die Adresse 2.europe.pool.ntp.org zielt nicht auf einen konkreten Server, sondern auf einen Pool aus europäischen NTP-Servern. Der DNS-Server des NTP-Pools entscheidet für jede Anfrage individuell, mit welchem Server er antwortet. Das macht er vom ungefähren Standort der anfragenden IP-Adresse, von der Auslastung der jeweiligen NTP-Server und von weiteren Parametern abhängig.

NTP kennt keine statische Client-ID oder vergleichbare Möglichkeiten zur Identifizierung des Clients, sodass Nutzer außer an ihrer IP-Adresse nicht wiedererkannt werden können. Somit hat das Abrufen der Zeit auch keine datenschutzrechtliche Relevanz.

Hinter der auf Fritzboxen voreingestellten NTP-Server-Adresse steckt ein Pool von europaweit verteilten Servern. Wo die Anfrage konkret landet, lässt sich nicht vorhersagen.

