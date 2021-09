Inhaltsverzeichnis Debugging in Xcode: LLDB in der Praxis Alles auf Halt Breakpoints nutzen Daten checken Jenseits von Xcode Artikel in Mac & i 4/2021 lesen

Um Anwendungen zu debuggen, nutzen Xcode-Entwickler gerne den LLDB, die Debugging-Komponente des LLVM-Projekts. Man kann ihn entweder direkt in der Xcode-Bedienoberfläche aufrufen oder aber direkt von der Shell aus mittels lldb <Programmname>. Die einfachste Verwendung – das Setzen eines Breakpoints per Klick am linken Rand des Codefensters – nutzt man dann sicher oft, inklusive der erweiterten Eigenschaften von Breakpoints.

Man kann beispielsweise wählen, dass ein Breakpoint

nur bei einem bestimmten Variablenwert gültig ist

erst ab einer festgelegten Anzahl an Durchläufen zuschlägt

beim Treffen einen Ton abspielt, ein Log schreibt und vieles mehr.

Die Xcode-Bedienoberfläche bildet jedoch nur einen kleinen Teil der LLDB-Funktionen ab. Dieser kann noch wesentlich mehr – interessante Teile lernen Sie in diesem Artikel kennen.