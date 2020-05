Inhaltsverzeichnis Den 400fach-CD-Wechsler Sony CDP CX450 flott machen Fehlersuche

Artikel in Make Magazin 1/2020 lesen

Als Liebhaber von klassischer Musik und Besitzer zahlreicher CDs erstand ich neulich auf eBay günstig ein Schätzchen, den 400fach-CD-Wechsler CDP CX 450 von Sony, gebaut im Jahr 2000. Darin finden alle Werke von Bach, Beethoven und Mozart gleichzeitig Platz und ein großer Teil meines Wohnzimmerschranks steht für anderes zur Verfügung.

Möglich macht dieses Fassungsvermögen eine raffinierte Mechanik im Inneren. Dort sitzen die CDs in einem Karussell aufrecht dicht nebeneinander. Eingelegt werden sie durch eine drehbare Tür an der Front. Das CD-Laufwerk sitzt senkrecht hinten links in der Ecke. Lichtschranken bestimmen die aktuelle Position des Karussells. Dadurch weiß die Elektronik, welche CD sich gerade am Einschubmechanismus vor dem CD-Laufwerk befindet. Ebenfalls durch Lichtschranken wird überprüft, welche Fächer noch frei sind. Bei der Endlos-Wiedergabe überspringt der Wechsler diese Fächer einfach.

Möchten Sie eine CD wiedergeben, wählen Sie zunächst per Drehknopf deren Nummer und drücken auf Play. Das Karussell dreht dann so lange, bis die gewünschte CD vor dem Laufwerk steht. Ein Greifer transportiert sie dann ins Laufwerk und sie wird abgespielt. So weit die Theorie, doch in der Praxis hatte diese fast 20 Jahre alte Musicbox doch ein paar kleine Macken. Hier meine Erfahrungen.