Inhaltsverzeichnis Den Mac besser bedienen Tastaturbelegung ausreizen



Zeichenübersicht nutzen und gestalten



Tastatur anpassen

Automatisierung, Mausersatz und Menügestaltung Artikel in Mac & i 6/2019 lesen

Tastaturbelegung ausreizen

Hilfreiche Kürzel.

Über die Tasten können Sie mehr Zeichen eingeben, als ihr Aufdruck verrät. Halten Sie einen Buchstaben gedrückt, erscheinen sämtliche Akzentvarianten in einer Sprechblase – per Zahleneingabe wählen Sie dann Ihre Variante aus.

Wollen Sie herausfinden, wo sich Sonderzeichen verstecken, hilft die Tastaturübersicht weiter. Aktivieren Sie unter Systemeinstellungen / Tastatur die Option „Tastatur- und Emoji-Übersichten in der Menüleiste anzeigen“, damit ein zusätzliches Symbol in der Menüleiste erscheint.

Gut zum Finden und Üben: Die Tastaturübersicht zeigt interaktiv an, welche Zeichen sich auf der Tastatur verbergen.

Darüber aktivieren Sie nun jederzeit die Tastaturübersicht, die Sie durch Klicken und Ziehen an den Rändern skalieren. Sie zeigt live, was beim Tippen passiert: Halten Sie etwa die Opt-Taste gedrückt, wird aus dem N eine Tilde (~) und das V zum Wurzel-Symbol. Die eckigen Klammern geben Sie etwa mit Opt + 5 beziehungsweise Opt + 6 ein. Sie können das angezeigte Sonderzeichen entweder durch die passende Tastenkombination – beispielsweise für einen korrekten Apostroph – oder durch einen Doppelklick auf das Zeichen in der Palette einfügen.