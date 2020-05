Inhaltsverzeichnis Heronsball: Eine antike Dampfturbine bauen Funktionsweise Grundplatte Einfüllstutzen Modifikationsmöglichkeiten Artikel in Make Magazin 13/2018 lesen

Viele Erfindungen brauchen lange Zeit, bis ihr eigentlicher Nutzen der Menschheit bewusst wird. Das gilt auch für die vermutlich erste Dampfturbine, die je erfunden wurde: Der „Heronsball“, auch „Aeolipile“ genannt. Vor knapp 2000 Jahren entdeckte der Grieche Heron von Alexandria eine Möglichkeit, Wasserdampf in Drehbewegung zu verwandeln. Wie es sich auch einst mit der Elektrizität zutrug, maß man dieser Entdeckung zunächst nur reinen Unterhaltungswert zu. So geriet die Maschine schnell wieder in Vergessenheit.

In der nun folgenden Bauanleitung werden wir mit einfachen, teilweise recycelten Materialien eine vereinfachte Version des Heronsballs selbst bauen.

Kurzinfo Einfache Dampfmaschine selbst bauen

Hohe Drehzahl bei niedrigem Druck

Altmetall recyceln Checkliste Zeitaufwand: etwa vier Stunden

etwa vier Stunden Kosten: etwa 10 Euro

etwa 10 Euro Löten: Löten mit dem Brenner

Löten mit dem Brenner Handwerk: Metall sägen, bohren, feilen, biegen Werkzeug Akkuschrauber

(Stich)säge

Bohrschleifer Dremel o. ä.

Dremel o. ä. Winkelschleifer auch Flex genannt, alternativ reicht auch eine große, ausgediente Haushaltsschere, je nach Blechdicke

auch Flex genannt, alternativ reicht auch eine große, ausgediente Haushaltsschere, je nach Blechdicke Hammer

Schraubendreher diverse

diverse Bohrer diverse

diverse Kombizange

Seitenschneider

Schraubstock

Schraubzwinge

Lineal

Filzstift wasserfest

wasserfest Feile

Spritze

Bügelsäge mit Metallsägeblatt

mit Metallsägeblatt 2 Halteklammern aus Stahl

aus Stahl Körner/Dorn

Schleif-Vlies

Elektronik-Lot

kleiner Gaslötbrenner Material Blech alt, min. 30 cm × 20 cm

alt, min. 30 cm × 20 cm Holzlatte etwa von alter Palette, ca. 60 cm lang

etwa von alter Palette, ca. 60 cm lang Konservendose ca. 200 ml, mit flüssigemInhalt (etwa Kaffeesahne oder Kokosmilch)

ca. 200 ml, mit flüssigemInhalt (etwa Kaffeesahne oder Kokosmilch) 2 Schlauchschellen Durchmesser passend zu Konservendose

Durchmesser passend zu Konservendose Teflon-Dichtungsband

Messingrohr ca. 20 cm lang, Durchmesser außen ca. 3–4 mm

ca. 20 cm lang, Durchmesser außen ca. 3–4 mm Stahlband 2 Meter, erhältlich im Schrottcontainer jeder stahlverarbeitenden Fabrik

2 Meter, erhältlich im Schrottcontainer jeder stahlverarbeitenden Fabrik große Sicherheitsnadel

1 Messing-Schraube M5 ca. 10 mm Gewindelänge

ca. 10 mm Gewindelänge 1 Messing-Mutter M5

14 Holzschrauben ca. 15 mm lang

ca. 15 mm lang 3 Schrauben verzinkt, M3 10 mm Gewindelänge

10 mm Gewindelänge 1 Schraube verzinkt, M3 ca. 30 mm Gewindelänge

ca. 30 mm Gewindelänge 4 Muttern verzinkt, M3

Fondue-Brennpaste kleine Schalen, meist im 3er-Pack im Supermarkt erhältlich

kleine Schalen, meist im 3er-Pack im Supermarkt erhältlich Riemenscheibe und Transmissionsriemen optional, etwa von Wilesco

optional, etwa von Wilesco destilliertes Wasser

Funktionsweise

Die Feuerung besteht aus einer kleinen Dose Brennpaste, die im Catering-Bereich zum Warmhalten von Speisen genutzt wird und günstig in jedem Supermarkt erhältlich ist.