Desktop-Umschaltung mit Uralt-Tastatur

Nach einiger Zeit im Homeoffice wollte ich meine beruflichen und privaten Tätigkeiten auf meinem PC besser trennen und habe daher alles Private auf einen zweiten Desktop geschoben. Wenn ich nun aber mal schnell auf den anderen Desktop wechseln möchte, dann muss ich umständlich die Maus benutzen, denn meine Uralt-IBM-Tastatur hat keine Windows-Taste. Lässt sich dafür vielleicht ein Hotkey oder etwas Ähnliches einrichten?

Am einfachsten ist es wahrscheinlich, eine unnötige Taste zur Windows-Taste umzuwidmen, am ehesten könnte das die Capslock-Taste sein. Sie brauchen dazu nicht einmal eine Software installieren, ein Eintrag in der Windows Registry reicht. Eine passende Reg-Datei mit dieser Umwidmung haben wir für Sie bereitsgestellt. So können Sie nach einem Windows-Neustart über die Tastenkombination Strg+Capslock+Pfeiltaste zu einem anderen Desktop wechseln. Bei Nichtgefallen löschen Sie den Scanmap-Eintrag im Registrierungseditor einfach wieder, den Pfad dazu finden Sie in der Reg-Datei. Die anderen Funktionsaufrufe mit der "neuen" Windows-Taste funktionieren natürlich ebenfalls, eine Liste aller möglichen Tastenkombinationen haben wir für Sie zusammengestellt.

Wenn Sie weitere oder andere Umbelegungen haben möchten, können Sie den Konfigurator von Dirk Schwarzmann verwenden. Dazu müssen Sie in Ihrem Browser JavaScript aktiviert haben. Die Anwendung blendet eine Tastatur ein, über die Sie mit der Maus die Tasten definieren; am Ende erzeugt das Tool Anweisungen für eine Reg-Datei. Diese müssen Sie nun irgendwo speichern und per Doppelklick mit Administratorrechten einmalig ausführen.

Per JavaScript zur Windows-Taste: Über das Tool von Dirk Schwarzmann können Sie Ihre Tastatur beliebig umkonfigurieren.

(ll)