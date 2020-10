Inhaltsverzeichnis Dias scannen mit dem Raspberry Pi Licht dimmen Projektorumbau Aufbau Fernbedienung Automatik Kamera-Einstellungen Nachbearbeitung Artikel in Make Magazin 5/2020 lesen

Neue Dia-Aufnahmen haben die meisten vermutlich schon länger nicht mehr gemacht, doch bei vielen schlummern noch hunderte oder sogar tausende Aufnahmen in Lagerräumen – oftmals mit wertvollen Erinnerungen. Das Problem: Die Digitalisierung von Diaaufnahmen bei Firmen ist nicht wirklich günstig, insbesondere bei hohen Stückzahlen. Diascanner, die man kaufen kann, funktionieren wie herkömmliche Scanner, mehr als einige Dias kann man da nicht auf einmal bearbeiten, dadurch wird der Zeitaufwand extrem. Somit bleibt nur mehr eine DIY-Lösung: ein Diaprojektor mit vorgeschalteter Kamera und zentraler Steuerung durch ein Raspberry Pi Zero. Das Ganze wird eher funktional und mit minimalem Aufwand aufgebaut, denn in der Regel digitalisiert man nur einmal sein Dia-Archiv und kann anschließend den Aufbau wieder zerlegen.

Wer Diaaufnahmen in großen Mengen zu Hause hat, besitzt in der Regel auch noch den dazugehörigen Projektor. Dieser funktioniert eigentlich nach einem einfachen Prinzip: Die Diaaufnahme wird von einer starken Lichtquelle angeleuchtet und das entstandene Bild wird auf eine Leinwand projiziert. Statt einer Leinwand wird für den Diascanner im Eigenbau eine Kamera mit Makroobjektiv benötigt oder zumindest ein Objektiv mit großer Brennweite und Zwischenringen oder einem Makro-Adapter, was einen ähnlichen vergrößernden Effekt hat. Weitere Informationen finden Sie im Artikel "Alternative Optik für die ESP32-CAM".

Ein Makro-Adapter kann ein herkömmliches Teleobjektiv zu einem eingeschränkten Makro-Objektiv machen – für den DIY Diascanner reicht das auf jeden Fall aus.

Das Bild, das eigentlich projiziert werden würde, wird durch die Projektorlampe von hinten beleuchtet und kann einfach mit der Kamera als digitales Foto aufgenommen und bei Bedarf nachbearbeitet werden. Damit das gesamte Bild direkt möglichst formatfüllend aufgenommen werden kann, muss das Objektiv der Kamera natürlich stark genug vergrößern und nahe genug am Projektor befestigt werden, so wie das auch bei Makroaufnahmen der Fall ist.