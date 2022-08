Inhaltsverzeichnis Dias und Negative kreativ mit der Kamera digitalisieren Aufbau: senkrecht oder waagerecht? Alternative: Reproständer selbstgebaut Beleuchtung und Lichtführung Dias richtig befestigen Umgebungslicht und Aufnahme Exkurs: Bildschirminvertieren unter Windows und Mac OS-X Exkurs: Negative digitalisieren mit der Nikon D850 Kreative Effekte mit Dias Fazit Artikel in c't Fotografie 4/2022 lesen

Wer heutzutage auf Diafilm fotografiert, erhält bei der Entwicklung meist auch eine Foto-CD mit den digitalen Daten. Dias aus früheren Zeiten müssen Sie jedoch zuerst digitalisieren, um sie weiterzuverarbeiten. Hier kommt in der Regel ein Diascanner zum Einsatz. Aber auch mithilfe eines Diaduplikators für die Kamera oder eines Leuchttisches in Verbindung mit einem Reproständer lässt sich die Diasammlung erfassen. Bei größeren Mengen an Dias erfordert das Vorgehen allerdings Geduld und einen gewissen Hang zur Fleißarbeit.

c't Fotografie 4/22 Motive mit Spannung: Spiel der fotogenen Gegensätze * Vollformatkameras bis 1500 Euro * Unbeschwert am Wasser fotografieren * Wüstenfotografie * Makro-Spezialisten von Laowa im Test * Vintage-Objektive mit besonderem Bokeh * Menschen und ihre Tiere fotografieren * Praxistest: Hüftgurtsysteme * Dias und Negative abfotografieren * Mit Color-Grading eigene Bildstile entwickeln + Workshops Farb- und Kontrastentwicklung * Schneller arbeiten mit dem Grafiktablett https://www.heise.de/select/ct-foto/2022/4

Bevor Sie in mehr oder weniger teure Hardware investieren, sollten Sie sich Gedanken über Ihre Ziele und Ansprüche machen, denn die Wege und Möglichkeiten sind vielfältig. Wollen Sie einzelne Dias mal eben abfotografieren, um sie per E-Mail oder Social-Media-Kanäle an Freunde zu verschicken, reicht es, sie mit einem Streifen Klebeband tagsüber an eine Fensterscheibe zu kleben oder vor ein beleuchtetes Display mit weißem Hintergrund zu halten und mit dem Smartphone oder einer einfachen Digitalkamera mit Makrofunktion aufzunehmen. Das Ergebnis hat nicht viel mit einer exakten Reproduktion zu tun, für eine schöne Erinnerung reicht es allemal (siehe c’t Fotografie 7/21, S. 100 "Negative leicht sichten").

Wenn jedoch die Qualität im Vordergrund steht und die Dias möglichst gut aufgelöst, verzerrungsfrei, farbecht, mit fein aufgelösten Tonwerten und zugleich schnell digitalisiert vorliegen sollen, kommen andere Methoden zum Einsatz. Eine Lösung ist ein Diaduplikator oder ein Diakopiervorsatz für ein Balgengerät. Beide Varianten sind jedoch sehr statisch. Sie eignen sich gut, um Dias und Filmstreifen zu erfassen und sind in der Regel sehr einfach zu handhabenden. Während ein Diaduplikator fest eingebaute Linsen besitzt – im Prinzip ein primitives Makroobjektiv, auf dessen Qualität man keinen Einfluss hat –, kann man bei einem Balgengerät mit Diakopiervorsatz auf hochwertige Optiken zurückgreifen.