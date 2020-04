Inhaltsverzeichnis Die Grundlagen von DevOps verstehen und besser zusammenarbeiten Prinzipien des Konfigurationsmanagements Das Beispielprojekt Ant-Skript im Einsatz

Agiles Entwickeln, allzeit mögliches Testen und Deployen, Continuous Delivery, DevOps – die Schlagwörter aus den letzten zehn Jahren beschreiben den Entwicklungszyklus von Software und die immer engere Zusammenarbeit von Entwicklern und ihren Kollegen im Betrieb. Neue Software oder Updates von Software sollen in immer schnelleren Zyklen entwickelt, getestet und fehlerfrei in Betrieb genommen werden. Dazu ist es notwendig, dass Entwicklung und Betrieb ihre Zusammenarbeit neu definieren und festlegen, wann und wie die Übergänge der Verantwortlichkeiten erfolgen. Doch in vielen Projekten sind die Hürden dafür noch immer zu hoch, denn wie beide Parteien zusammenarbeiten, ist noch nicht im Detail geklärt. Übergabepunkte sind noch nicht definiert und die Idee des DevOps wird daher noch nicht richtig gelebt.

Denn die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass immer noch in zu vielen Projekten von Integration keine Rede sein kann. Zuerst müssen etwa vor einem Deployment in Konfigurationsdateien Windows-Variablen durch Test- beziehungsweise Produktionswerte von Servern oder Verzeichnissen ersetzt werden. Danach muss die Software manuell eingespielt werden, ohne dass ein Logging über Fehler oder (Miss-)Erfolg informiert. Daher kann nur das reale Systemverhalten in einem anschließenden Test Aufschluss über ein erfolgreiches Deployment geben. Denn ungeachtet der Vielfalt möglicher Tools und Angebote zum Thema DevOps – die Grundlagen müssen abgestimmt sein und alle Beteiligten müssen sie umsetzen.

Wir zeigen, wie man die technischen Grundlagen für ein gelingendes integriertes Arbeiten legt und somit die nächsten Schritte selbständig umsetzen kann. Anhand eines kleinen Java-Web-Projektes werden die Grundbestandteile und ihr Zusammenspiel vorgestellt. Sowohl die Parameter-Einstellungen als auch die Datenbankeinträge konfiguriert man anhand von Dateien. Das Projekt wird über ANT, ein javabasiertes Buildtool, verskriptet und damit automatisierbar gemacht. Alle Arbeitsschritte werden in einer Log-Datei protokolliert.