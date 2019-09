Inhaltsverzeichnis Die Welt von oben: Fotografie-Praxis mit Drohnen Gefährliche Orte Kamerapraxis Motive erkennen und umsetzen Bildaufbau Praxis-Beispiel: Top-Down-Shot in Hongkong Mit der Drohne auf Reisen Artikel in c't Digitale Fotografie 5/2019 lesen

Die Drohne eröffnet unbekannte Freiheiten, denn sie gewinnt vertrauten Motiven neue Perspektiven ab. Aus sicherer Entfernung lässt sie sich über heiße Lavaströme manövrieren und an Felsküsten begeben Sie sich nicht in Gefahr, von der tosenden Brandung ins Wasser gespült zu werden.

Inzwischen sind Luftaufnahmen für jedermann in greifbare Nähe gerückt. Drohnen, auch wenn der Fachmann sie lieber als Multikopter bezeichnet, stehen jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung und können nahezu beliebig Perspektive sowie Flughöhe wechseln. Sie sind deutlich günstiger als ein gebuchter Rundflug, zumal sie, einmal angeschafft, zahlreichen Fotoflügen standhalten. Doch wo findet man spannende Motive? Wie gelingen einzigartige Aufnahmen? Und was muss ich tun, damit mein Foto den Betrachter fasziniert? Wir helfen Ihnen bei Motivwahl und Bildaufbau und demonstrieren, welches Licht Ihrem Foto schmeichelt. Außerdem stellen wir aktuelle Drohnenkategorien vor und zeigen Ihnen, welche Gesetze, Nachweise und Versicherungen für Drohnenpiloten wichtig sind.