Inhaltsverzeichnis Die beste Technik für Ihren Urlaub: Kameradrohne, E-Bike, LTE-Router, Apps & Co. Alle positiv getestet Wander-Navi, Smartwatch, Routenplaner für Paddeltouren Bluetooth-Lautsprecher, kabellose In-Ear-Kopfhörer, Einschlafhilfe Fitnessmatte mit App, E-Scooter, E-Bike Kameradrohne, mobiler WLAN-Router, Sonnenstands-App

Ich packe meinen Koffer und nehme mit ... tja, was eigentlich? Der Nerd von heute sollte vor Reiseantritt überlegen, was er neben Kleidung, Hygieneartikeln, Büchern & Co. an elektrifizierten Gadgets in seine(n) Koffer legt, denn: Für Viele gehören technische Begleiter auch und vielleicht sogar vor allem im Urlaub dazu. Endlich hat man mal Zeit, eine längere Radwanderung dank E-Bike in die Tat umzusetzen, neue Flug- und Fotokünste mit einer Kameradrohne zu erlernen oder auch mal völlig abseits bekannter Pfade zu wandern – das robuste Wandernavi führt einen schließlich selbst aus dichtem Gestrüpp wieder sicher nach Hause.

Das Angebot an praktischen Freizeit-Gadgets und Apps ist groß – und unübersichtlich. Dieser Artikel gibt Hilfestellung und Inspiration, was im Urlaub hilfreich, unterhaltsam und förderlich sein könnte – oder auch nicht; ist ja schließlich auch eine Frage des individuellen Geschmacks. Damit aber möglichst viele Freizeitler hier möglichst viel Spannendes entdecken können, stellen wir im Folgenden zwölf Gadgets und Apps vor, die ein möglichst breites Spektrum abdecken: Von der bereits erwähnten Kameradrohne über E-Scooter für Städtetrips, Apps für Fotografen und Wassersportler, Fitnessuhren und -matten mit App-Unterstützung für Sportbegeisterte, Einschlafhilfen für die Übernachtung im Zelt oder im hellhörigen Hotel und vieles mehr.

Alle positiv getestet

Sämtliche Produkte haben die Testhallen der heise-Redaktionen erfolgreich durchlaufen und sind aus unserer Sicht eine Empfehlung wert. Aspekte, die von den Entwicklern und Herstellern aus unserer Sicht nicht optimal umgesetzt wurden, finden aber in diesem Artikel ebenso ihren Platz. Und keine Sorge, wenn Sie (wie der Autor selbst) auch zu der Gruppe gehören, die wenigstens einmal in ihrem Leben einen Urlaub ohne Technik- und Smartgedöns verbringen möchte, wartet eine dazu passende Kurzlektüre nur einen Mausklick entfernt auf Sie.