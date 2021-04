Inhaltsverzeichnis Windows 10 mit Tools effizienter nutzen Helfer für Monitor, Tastatur und Dateiname Tools für Diagnose, Automatisierung und Kommandozeile Toolsammlungen von Microsoft

Windows 10 ist ein richtiger Alleskönner – Microsoft hat das Betriebssystem vollgepackt mit Funktionen. Aber jeder Alleskönner hat ein Problem: Er kann alles nur so ein bisschen. Möchte man tiefer gehen, braucht man für viele Aufgaben jeweils einen Spezialisten. Externe Tools für Windows 10 wollen den Nutzern das Leben leichter machen.

Wir haben im heise+-Fundus gegraben und verweisen auf die heise+-Artikel mit den besten Tools für Windows. Nutzer können mit den Tools etwa superbreite Monitore richtig ausreizen, die Tastatur nach eigenen Wünschen anpassen oder mehrere Dateien nach bestimmten Mustern umbenennen. Zusätzlich zeigen wir Tools, um Fehler zu finden, lästige Aufgaben zu automatisieren und besser mit der Kommandozeile zu arbeiten. Manche Tools stammen von Microsoft, bei anderen Aufgaben machen Drittanbieter einen besseren Job als der Windows-Hersteller.

Microsoft bietet außerdem umfangreiche Toolsammlungen an: Die Powertoys richten sich etwa an Privatnutzer und bringen mehrere Helfer auf einmal mit. Der Nutzer erhält etwa einen Launcher im Mac-Stil, einen systemweiten Farbwähler und ein Tool, um die Größe mehrerer Bilder in einem Rutsch zu ändern. Dagegen richtet sich die Sysinternals Suite von Microsoft eher an Admins und Powernutzer. Sie enthält mehr als 70 mächtige System-Utilitys für Windows – für fast jede Spezialaufgabe ist das passende Werkzeug dabei.