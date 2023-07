Inhaltsverzeichnis Die zweiäugige Rolleiflex: Kultkamera der 50er-Jahre Die Geburt der Rolleiflex Funktion und Bedienung des zweiäugigen Kameraklassikers Praxistest – das kann der analoge Oldtimer auch heute noch Das 6 × 6-Format Artikel in c't Fotografie 3/2023 lesen

Allein durch ihre ungewöhnliche Form sticht sie aus der Masse heraus – die Rolleiflex ist inzwischen ein Kameraklassiker. Die beiden übereinanderliegenden Objektive sowie die verchromten Kanten sind ungewöhnlich.

Wenn man die Kamera zum ersten Mal in die Hand nimmt, fallen nicht nur das hohe Gewicht von 1250 Gramm, sondern auch die ansprechende Haptik sofort auf. Zahlreiche Rädchen, Knöpfe und Hebel wollen ausprobiert werden.

Die Geburt der Rolleiflex

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann eine neue Blütezeit der Fotografie. Opulente Magazine wie Stern oder Life zeigten Nachrichtenfotos, Prominente und die Wunder der Welt sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe. Überall füllten Illustrierte die Kioske und Rolleiflex-Aufnahmen waren reichlich darin vertreten. Ob Modefotograf oder Kriegsreporter, für Profi-Fotografen verkörperte die zweiäugige Mittelformatkamera "Made In Germany" eine sehr gute Kombination aus hoher Bildqualität, schneller Handhabung und großer Zuverlässigkeit.