Digitalen Bilderrahmen mit Messenger-Funktion bauen Teleframe bauen Telegram-Bot erstellen Teleframe-Software Bedienung des Teleframes

Weil meine Oma sich ständig darüber beschwerte, dass sie keine Fotos aus Urlauben, Feiern oder vom neuen Urenkel bekam, suchte ich nach einer Lösung, ihr die Bilder aus unserer Familien-Telegram-Gruppe zukommen zu lassen. Am besten sollten die Bilder ohne jegliche Interaktion ankommen. So entstand der Bilderrahmen mit Anbindung an Telegram: der Teleframe.

Den Raspberry Pi wählte ich, da ich schon einige Projekte damit verwirklicht hatte. Softwareseitig erschien mir das NodeJS-Framework Electron als beste Wahl. Die erste Version der Software war schnell erstellt und ich konnte mit dem Bau des Teleframes beginnen. Nach kurzer Zeit wurden andere Github-Nutzer auf das Projekt aufmerksam und brachten es mit neuen Ideen und Erweiterungen auf ein neues Level. Inzwischen ist es möglich, Videos abzuspielen, mit Sprachnachrichten zu antworten und durch die Bilder zu navigieren.

Als meine Oma den Teleframe zu Weihnachten bekam, war die Begeisterung groß. Das ist sie auch jetzt noch. Ich gehe davon aus, dass es da draußen noch viele Großeltern gibt, die sich über einen Teleframe freuen. Aber seid gewarnt: Sie werden sich beschweren, wenn ihr nicht mindestens ein neues Bild am Tag schickt.