Disco is back: Lichtshow mit WLED auf ESP-Basis basteln und per App steuern

Lichtstimmungen in Räumen oder ambiente Beleuchtung (etwa hinter Fernsehgeräten) sind spektakulär, verändern den Raum optisch und können die Stimmung der Bewohner positiv beeinflussen. Schnelle Effekte beeindrucken Besucher, die Kinder feiern eine Disco-Party im Kinderzimmer. Im Alltag werden eher ruhige und wenig wechselnde Szenarien eingesetzt. Und das beste: Für alles zusammen gibt es mit WLED eine einfach nutzbare, kostenlose Möglichkeit zur Ansteuerung.

WLED ist eine Open-Source-Firmware für die bei Makern zu Recht so beliebten und günstigen ESP-Mikrocontroller-Boards. Durch die lange Entwicklungszeit und die aktive Community hat das Projekt einen Reifegrad erreicht, der so manches kommerzielle Produkt alt aussehen lässt. Tatsächlich nutzen auch einige der als fertige Produkte käuflichen LED-Controller diese Open-Source-Software. WLED funktioniert ohne Cloud, per App oder Browser, hat eine HTTP-API und beherrscht MQTT für Smarthome-Steuerung.

Die Hardware für die ersten Experimente ist schnell zusammengebaut, die Software blitzschnell per Browser installiert und die Konfiguration bequem per App oder Browser erledigt. All das macht das Projekt sehr einsteigerfreundlich. Hat man erst einmal Blut geleckt, kann es immer weiter ausgebaut werden, bis auch der letzte Winkel der Wohnung beleuchtet ist und das Smarthome alles steuert.