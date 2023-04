Do-It-Yourself: So bauen Sie eine Großformatkamera. Eine Anleitung.

Markus Hofstätter experimentiert gern mit neuen analogen sowie digitalen Techniken und gibt sein Wissen zu dem historischen Prozess in Workshops weiter. Er fotografiert am liebsten Menschen und ist überzeugt, dass jeder seine eigene Schönheit besitzt, die er in seinen Aufnahmen festhalten möchte. Dafür setzt er bevorzugt historische Petzvalobjektive, Großformatkameras und den Kollodium-Nassplatten-Prozess ein.