Downloadgeschwindigkeit für Steam begrenzen

Wir bekommen derzeit über unseren Internetanschluss maximal 12 Mbit/s im Downstream, was so gerade eben für Streaming reicht. Größere PC-Downloads meiner Kinder über die Gamingplattform Steam legen unser Heimnetz mit unschöner Regelmäßigkeit stundenlang praktisch lahm. Wie kann ich andere Anwendungen am Router priorisieren?

Setzen Sie am besten direkt am Problem an: Der Steam-Client erlaubt es, die Download-Rate zu begrenzen. Dann dauern die Downloads zwar länger, dafür laufen andere Anwendungen wie das Streaming von Videos derweil störungsfrei.

Das Einrichten ist ganz einfach: Unter Steam, Einstellungen, Downloads finden Sie den Punkt "Bandbreite drosseln". Beachten Sie, dass Sie dort kbit/s angeben, für beispielsweise 2 Mbits/s müssen Sie dort also den Wert 2000 eingeben. Alternativ oder zusätzlich lassen sich automatische Downloads auf Zeiten einschränken, in denen Ihr Zugang anderweitig nicht benötigt wird, etwa nachts.

Im PC-Client der Spieleplattform Steam lassen sich die Datenraten für die oft umfangreichen Downloads begrenzen.

(uma)