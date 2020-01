Inhaltsverzeichnis Druckluft auf Vorrat für Bastler Druckluft ohne eigenen Kompressor

Absoluter Druck und Überdruck Wahl des Druckbehälters Artikel in Make Magazin 2/2019 lesen

Ein handelsüblicher Kompressor pumpt die Luft in einen Gastank, bis dieser voll ist und füllt ihn automatisch auf, sobald Luft entnommen wird. Der Vorrat im Druckbehälter reicht eine Weile, solange man nicht über einen längeren Zeitraum Luft entnimmt. Aber man braucht sich keinen rappelnden Kompressor in die Wohnung zu stellen, denn wir zeigen Ihnen, wie Sie trotzdem Druckluft nach Hause bringen.

Druckluft ohne eigenen Kompressor

Ein eigener Kompressor ist unter Umständen verzichtbar. Bei Flaschengas für den Grill oder Gasherd funktioniert es doch auch: Ist die Flasche leer, tauscht man sie gegen eine gefüllte aus. Natürlich gibt es auch Druckluft, die man von Anbietern wie Linde kaufen kann, die dann auch noch gesäubert und vor allem getrocknet ist. Im Gegensatz zum Propangas kann aber jeder, der einen Kompressor besitzt, einfach die Umgebungsluft ansaugen und auf Flaschen füllen. Wir brauchen neben dem Gastank also nur jemanden, der über einen Kompressor verfügt und uns eine geeignete Flasche auffüllt – und das am besten für umsonst.

Jeder Autobesitzer weiß, wo er genau so ein Angebot findet: an der Tankstelle. Natürlich bieten die Tankstellen diesen Service eigentlich nur für Autofahrer und deren Pneus an. Fahrradfahrer nutzen aber ebenfalls gerne die Luftstationen, da man sich so das mühsame Pumpen erspart. Ob es sich um Diebstahl oder Betrug handelt, wenn Sie sich Druckluft in die eigene Tasche (beziehungsweise in dem Fall Flasche) füllen ohne dafür um Erlaubnis zu fragen, wollen wir hier gar nicht klären. Immerhin steht an der Füllstation keine Einschränkung zur Verwendung.