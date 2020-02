Inhaltsverzeichnis Durch C++-Anwendungen verursachte Speicherlecks aufspüren Listing 1: Code mit Speicherlöchern

Listing 2: new- und delete-Aufrufe mitzählen Belegte Speicherbereiche finden Ein Makro hilft Alles zur Laufzeit Artikel in iX 3/2020 lesen

Häufig kommt es in C++-Applikationen vor, dass Speicher angefordert, aber nicht mehr freigegeben wird. Gerade bei Anwendungen, die über einen langen Zeitraum laufen und häufig Speicher anfordern und freigeben, können auch kleine Speicherlecks zu einem großen Problem werden – die automatische Freigabe des Speichers beim Schließen der Applikation ist dabei keine Option.

Die Idee der folgenden Analyse ist es, Speicherlecks zu finden. Zwei Iterationen sind dafür notwendig, die verschiedene Implementierungen der Operatoren new und delete verwenden. Im ersten Schritt wird geprüft, ob es im Code Speicherlecks gibt. In der zweiten Iteration gelingt es dann, die Speicherlecks exakt zu identifizieren. Das geht leider nicht ohne einen hässlichen Trick: ein Makro.

Ein Programm, das häufig Speicher anfordert und wieder freigibt, ist Startpunkt der Analyse. Die Frage, die das kleine Programm aufwirft: Gibt es zu jedem new einen korrespondierenden delete -Aufruf? Um diese Frage zu beantworten, kommen verschiedene Varianten von überladenen new- und delete- Operatoren zum Einsatz (siehe Kasten), die in den Headerdateien MyNew.hpp, MyNew2.hpp und MyNew3.hpp gespeichert sind.