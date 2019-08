Inhaltsverzeichnis Durchgangsprüfer-Armband mit LEDs selber bauen Wie man Leitfähigkeit misst Wie man das Durchgangsprüfer-Armband verwendet Deine Materialien vorbereiten Zusammenbau Fehler finden und beheben Artikel in Make Magazin 2/2019 lesen

Das Durchgangsprüfer-Armband ist eine DIY-Version von einem meiner Lieblingswerkzeuge: dem Multimeter. Ein Multimeter hilft uns dabei, Fehler in Schaltungen zu finden. Mit deinem neuen Armband kannst du überprüfen, ob durch die Leitungen, die du für dein Projekt gemacht hast, Strom fließt oder ob Leitungen miteinander verbunden sind, die es gar nicht sein sollten.

Wenn wir etwas als leitfähig bezeichnen, meinen wir damit, dass Strom durch dieses Material fließen kann. Wenn wir etwas als nichtleitend bezeichnen, meinen wir damit, dass dieses Material isoliert, also keinen Strom hindurchfließen lässt. Zu den leitfähigen Materialien gehören Kupferklebeband, leitfähiges Garn und manche Stoffe, nichtleitende Materialien sind zum Beispiel Papier, Pappe, normales Klebeband und Plastik. Dein Durchgangsprüfer-Armband kann dir nicht nur helfen, deine Projekte zu reparieren, du kannst damit auch die Welt um dich herum erforschen und herausfinden, welche Materialien leiten und welche nicht.

Diese Anleitung haben wir aus Helen Leighs Buch „The Crafty Kid's Guide to DIY Electronics" übernommen und übersetzt.

Druckknopf als Schalter

Leitfähigkeit verstehen Checkliste Zeitaufwand: 1 Stunde

1 Stunde Kosten: circa 7,50 Euro

circa 7,50 Euro Näharbeiten: Mit leitfähigem und gewöhnlichem Garn von Hand nähen. Material Filz oder anderer nicht ausfransender Stoff in den gewünschten Farben

oder anderer nicht ausfransender Stoff in den gewünschten Farben leitfähiges Garn

gewöhnliches Garn

aufnähbarer Lilypad-3V-Knopfzellenhalter

3V-Knopfzelle

3 aufnähbare Lilypad LED Sequins in verschiedenen Farben

LED Sequins in verschiedenen Farben 2 Paare Metall-Druckknöpfe

durchsichtiger Nagellack

Maßband

Nadel

Schere

Schneiderkreide

Wie man Leitfähigkeit misst

Das Multimeter ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der Welt der DIY-Elektronik. Es hilft uns dabei herauszufinden, was in einem Schaltkreis vor sich geht, weil man mit ihm viele praktische Dinge messen kann: wie viel Spannung unsere Batterien haben, wie stark der Stromfluss in unserem Schaltkreis ist und wie gut oder schlecht Strom durch eine Komponente fließen kann.