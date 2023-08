Inhaltsverzeichnis Duschen mit Sonnenwärme, Teil 1: Mobiler solarer Warmwassergenerator im Eigenbau Optimierte Sonnenfalle Drehbar gelagert Messung der Wassertemperatur

Solarthermische Brauchwasseranlagen im Haus nachzurüsten, ist meistens mit großem Aufwand verbunden: Solarkollektoren müssen auf dem Dach montiert und über Rohre mit dem Pufferspeicher verbunden werden. Eine entsprechende Steuerung braucht man zusätzlich. Es geht aber auch anders, wenn man eine Camping-Idee aufgreift und diese mit einfachen Mitteln erweitert.

In Anbetracht der gestiegenen Energiepreise bietet sich die Sonne als alternative und kostenlose Energiequelle an. Das sonnenreiche Jahr 2022 bot ausreichend Gelegenheit, ohne fossile Energie sein tägliches Duschwasser zu erwärmen und dabei entstand meine im Folgenden beschriebene mobile Lösung zur Warmwassererzeugung für den Hausgebrauch. Mobil deshalb, weil man das Prinzip auch ohne komplette Solarthermieanlage im Haus nutzen kann. Will man auf diese Weise von März bis Ende Oktober Sonnenenergie fürs Aufheizen des Duschwassers nutzen, gibt es nur eine Voraussetzung: Man braucht im Umfeld seiner Wohnung einen Platz mit möglichst langer Sonneneinstrahlung.

Mit zwei 10-Liter-Wasserbehältern, einer Styroporbox als Sonnenfalle, etwas Elektronik zur Temperaturanzeige und natürlich genügend Sonnenschein können zwei Personen zu ihrer täglichen warmen Dusche kommen(den Code und die komplette Materialliste gibt es im zweiten Artikel zu diesem Projekt, der am 4. August 2023 erscheint). Der Trick: Die teilweise mit über 60 °C warmen Wasser gefüllten Behälter lassen sich bequem aus der Sonnenfalle entnehmen und ins Bad tragen. Dort kann man unter Einsatz einer kleinen elektrischen Membranpumpe und einem Duschkopf aus dem 3D-Drucker jeweils mindestens 5 Minuten duschen. Ich war selbst überrascht, dass 10 Liter Duschwasser für eine Person ausreichend sein können. So nachhaltig habe ich lange nicht geduscht und das gesparte Gas konnte im Sommer zum Wohle aller eingespeichert werden. Leider bekommt man für so gespartes Gas, keine Gutschrift für den Winter …