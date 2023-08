Inhaltsverzeichnis Duschen mit Sonnenwärme, Teil 2: Mobiler solarer Warmwassergenerator im Eigenbau Betrieb des Warmwassergenerators in der Praxis Behälterwahl und Duschkomfort Materialliste

Wie man die Sonnenfalle baut und auf einem drehbaren Gestell für optimale Wärmeausbeute platziert, war Stoff des ersten Teils zur Solarthermie-Dusche im Eigenbau. Jetzt geht es an die Elektronik und Programmierung.

Die Schaltung habe ich nach folgendem Schaltbild aufgebaut. Die Verwendung eines Baseboards für den Controller bietet mehr Steckmöglichkeiten und erspart Lötarbeit.

Da ich kein versierter Programmierer bin, nutze ich das große Angebot an Beispielen im Internet und passe sie an meine Bedürfnisse an. Der Code (Download) besteht daher weitgehend aus Standardlösungen. Daher gehe ich im Folgenden nur auf die wichtigsten Anpassungen für meine Zwecke ein.