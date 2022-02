Inhaltsverzeichnis E-Book-Plattformen: Leseangebot von Kindle, Tolino und PocketBook im Vergleich E-Book-Plattformen Bücher Flatrates Buchvorschläge Fazit Artikel in c't 5/2022 lesen

So wie Kamele gelegentlich ihre Reserven in der Oase auftanken müssen, muss man auch E-Book-Reader immer mal wieder mit neuem Lesestoff füllen. Es gibt Riesenunterschiede zum herkömmlichen Buchkauf. Etwa, dass man E-Books im Gegensatz zum Papierbuch nicht bestellen kann, wenn man sie in den Regalen nicht findet.

Wir fühlen Amazons Kindle-Bibliothek, der Tolino-Allianz sowie dem PocketBook-System auf den Puls und schauen uns an, ob die Plattformen eine gesunde Mischung zur Behandlung der Schmökeritis bieten, wie gut man dort Lesefutter findet und ob man Gekauftes auch weitergeben kann.

Über unterschiedliche Preise für E-Books müssen Sie sich wegen der Buchpreisbindung keine Gedanken machen. Im Vergleich zu gedruckten Büchern sind die meisten dennoch billiger. Auch weil man bei ihnen nur ein Nutzungsrecht erwirbt, sie aber nicht verkaufen oder verschenken kann, wenn man sie gelesen hat.