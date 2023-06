Inhaltsverzeichnis E-Books gestalten mit Book Creator Erste Schritte Design und Inhalte Vom Web zur App zum Druck

Wer ein E-Book konzipieren will, braucht eine passende Software. Book Creator bietet bereits in der kostenlosen Version viele Optionen, eignet sich jedoch eher für kreative Bücher, wie Hochzeitszeitungen, Bullet Journals oder Kochbücher und weniger für den dicken Roman oder gar wissenschaftliche Abhandlungen. Bleibt man bei dem, was das Programm gut kann, kommen selbst Kinder nach kurzer Einweisung mit der übersichtlichen Anwendung zurecht. Wir zeigen die wichtigsten Schritte am Beispiel eines Reisejournals.

Book Creator gibt es als App fürs iPad oder als Web-App für den Browser. Das mutet zunächst nach einer typischen Kombination an, wie man es von anderen Anwendungen bereits kennt. Der genaue Blick offenbart aber: Die beiden Apps existieren unabhängig voneinander und können nicht miteinander reden. In unserem Beispiel nutzen wir die Web-App in der Basisversion, um ein Reisetagebuch vorzustrukturieren, das dann während des Urlaubs Tag für Tag befüllt wird. Damit nur das leichte Tablet mitreisen muss, während der Laptop daheim urlaubt, zeigen wir, wie Sie die Tagebuchvorlage aus der Web-App trotz der fehlenden Synchronisation aufs iPad bekommen.

Book Creator legt den Fokus auf Schulen. Das fällt an allen Ecken und Enden auf. Beispielsweise gibt es spezielle Zugänge für Schüler. Die Anwendung können jedoch auch alle nutzen, die schon länger kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen haben. Zumal sich der Einsatz an Schulen ohnehin aus Datenschutzgründen von allein erledigt, da die Web-App alle Inhalte in den USA speichert und ihre Datenschutzrichtlinie ausschließlich auf Englisch anzeigt. Und auch ansonsten sollte man gut überlegen, welche Inhalte man ihr anvertraut.