Inhaltsverzeichnis ESP Now: Wie Sie die Datenübertragung per Funk realisieren Projektanforderungen Die Technik Die Umsetzung Die Empfängerseite Ausblick Artikel in Make Magazin 3/2022 lesen

Wenn die bessere Hälfte ruft, sollte man erreichbar sein. Und damit sind wir mitten im Thema: Meine Werkstatt ist in unserem Gartenhaus untergebracht. Bin ich dort einmal in ein Projekt vertieft, vergesse ich die Welt um mich herum: Das Handy ist stumm geschaltet und im Hintergrund verbreitet mein Radio Musik. Ein Paradies, wie es sicher viele Leser kennen, nicht wahr? In regelmäßigen Abständen versucht allerdings meine Frau vergeblich auf sich aufmerksam zu machen, zum Beispiel weil das Essen gerade heiß dampfend auf dem Tisch steht.

So ging es nicht weiter, es musste eine Lösung her. Deshalb kam mir der Gedanke, einen kleinen Sender zu bauen, der mich aus meinen Gedanken zurück in die Realität führen würde. Die naheliegendste Option war, dazu das Radio auszuschalten.

Und als ich an diesem Punkt ankam, fiel mir ein, dass es eigentlich auch ganz sinnvoll wäre, wenn ich meine Werkstatt bereits aufgewärmt betreten könnte, der Heizlüfter also für eine angenehme Temperatur gesorgt hätte. Da ich bei der Einrichtung meiner Werkstatt im letzten Sommer meine Wanduhr heruntergerissen hatte, sollte auch noch eine neue Zeitanzeige hinzukommen.