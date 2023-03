ESP32-CAM: Kaputte Module im Umlauf

In einem Artikel las es sich so, als könne man beim Kauf der ESP32-CAM-Entwickler-Boards nichts falsch machen. Ich habe jetzt aber eins, das partout nicht mit dem Projekt zum Auslesen der Wasseruhr arbeiten will und auch als Webcam nur briefmarkengroße Bilder liefert.

Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Sie an eine "Fälschung" geraten sind. Leser Florian Klug hatte das gleiche Problem und hat es näher untersucht: Seine ESP32-CAM-Platine war augenscheinlich mit einem PSRAM-Chip bestückt und trotzdem warf die Firmware fürs Auslesen der Wasseruhr den Fehler aus: "PSRAM ID read error: 0xffffffff", der eigentlich typisch für ein eingespartes Bauteil ist.

Er hat schließlich das Modul "ESP32-S" ausgelötet und festgestellt, dass die für das Ansprechen des PSRAM-Bausteins nötigen Pins gar nicht belegt sind (mit NC beschriftet für Not Connected). Er hatte zuvor auch schon mit dem Oszilloskop gesehen, dass sich auf den PSRAM-Anschlüssen außer dem Clock-Signal nichts regt. Wir haben in unserer Sammlung auch ein solches Modul gefunden, vermutlich aus der gleichen Quelle.

Kurzum: Schauen Sie sich vor dem Bestellen die Bewertungen an. Im Fall des von Florian Klug und uns gekauften Moduls gibt es mehrere Hinweise auf die Fehlfunktion. Wenn Sie schon hereingefallen sind: Der Händler sollte das Modul kostenfrei ersetzen oder den Kaufpreis erstatten – schließlich funktioniert es nicht wie beschrieben. Das Aufspielen der oben genannten Firmware geht schnell und liefert einen eindeutigen Hinweis für die Fehlfunktion.

Auf den ersten Blick eine vollständiges Entwicklungsboard ESP32-CAM (oben) mit achtbeinigem PSRAM unten rechts. Das Entlöten des ESP32-Moduls eines ESP32-CAM-Boards offenbarte dann, dass Signalleitungen für das PSRAM nicht verbunden sind (NC, unten). (Bild: Florian Klug)

(ps)