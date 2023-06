Edge-Verknüpfungen im neuen Fenster

Mit dem Internet Explorer war der Aufruf einzelner Fenster aus einer Verknüpfung mithilfe von Parametern möglich. Beim Edge bekomme ich mit derselben Methode nur neue Reiter. Dieses Verhalten des Edge beim Aufruf über eine Verknüpfung ist extrem ärgerlich, da manche Anwendungen immer offen und vor allen getrennt von anderen Fenstern bleiben sollten. Wie bekomme ich das mit Edge hin?

Anzeige

Sofern Sie die Chromium-basierte Desktop-Version von Edge (und nicht die App) nutzen, können Sie Website-Verknüpfungen mit der Option --new-window in einem neuen Fenster starten. Das funktioniert unseres Wissens allerdings nicht, wenn Verknüpfungen als reine URL auf dem Desktop hinterlegt sind.

Die Option --new-window öffnet ein neues Fenster für den Edge-Browser und übergibt optional auch eine angehängte URL.

Kopieren Sie einfach die standardmäßig auf dem Deskop liegende Verknüpfung zu Edge, benennen sie entsprechend um, zum Beispiel in "heise online", und ändern dann per Rechtsklick im Eigenschaften-Dialog die Parameter der Verknüpfung zu Edge. Normalerweise steht dort im Feld "Ziel" "c:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" (inklusive der Anführungszeichen). Daran hängen Sie einen Leerschritt und die Option --new-window sowie die gewünschte URL an. Das Ergebnis wäre also zum Beispiel "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --new-window https:\\www.heise.de . Diese Verknüpfung zu Edge können Sie nutzen, falls Sie die Standard-Windows-Verknüpfung bereits gelöscht hatten. Auch die verkürzten Versionen www.heise.de oder gar nur heise.de führen zum gewünschten Ergebnis.

(csp)