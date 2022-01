Inhaltsverzeichnis Effektvolle Präsentationen mit Apples Keynote im Browser gestalten System, Browser, Anmeldung

Vorlagenwahl Gestaltung als Zeitstrahl Gestaltung als wachsendes Mosaik Gestaltung als Spielbrett Fazit

Normalerweise verlangt die Präsentations-Etikette, sparsam mit Übergängen und Effekten zu arbeiten. Doch im privaten Umfeld und bei lockerer Stimmung darf die Bescheidenheit auch mal weichen und Sie können ruhig die Effektpalette komplett ausreizen. Keynote, Apples Powerpoint-Konkurrent, bietet dafür einiges an Gelegenheit, lädt es doch als vergleichsweise intuitives Präsentationswerkzeug zum Experimentieren und Herumprobieren ein.

Mit "Keynote in der iCloud" existiert eine für alle zugängliche Browser-Variante – selbst wer keine Apple-Hardware besitzt, kann damit kostenlos einen überzeugenden Rückblick gestalten. Firmen- oder Familienangehörige können damit auch über weite Entfernungen an einer gemeinsamen Präsentation arbeiten, die eine verantwortliche Person am Schluss dann in die endgültige Form gießt. In diesem Artikel zeigen wir, wie Sie mit Keynote eine schmissige Präsentation gestalten, die sich live vorführen oder als Film in sozialen Netzwerken hochladen lässt.

Wir zeigen, wie Sie Freunde, Familie oder Kolleginnen mit in die Bearbeitung einbeziehen und welche Funktionen den iPhone-, iPad- oder Mac-Besitzern vorbehalten sind.