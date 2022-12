Eigene Domain auf Mastodon benutzen

Beim Microblogging-Dienst Mastodon bin ich nur unter <mein-name>@<mastodon-server> zu finden. Ich habe aber eine eigene Domain und möchte auch unter <mein-name>@<meine-domain> zu finden sein. Geht das irgendwie?

Mastodon nutzt das Protokoll WebFinger, um die bei einer Suche hinter dem @-Zeichen angegebene Domain zu erkunden. Wenn Sie auf Ihrem Webserver die passende Antwort bereitstellen, wird Mastodon sie anzeigen.

Eine einfache Möglichkeit, die Antwort zu erzeugen, ohne dass Sie sich in WebFinger einarbeiten müssen, hat der Entwickler Maarten Balliauw gefunden: Speichern Sie einfach den WebFinger-Eintrag Ihres Mastodon-Kontos an der richtigen Stelle auf Ihrem Server ab. Dazu rufen Sie die URL https://<mastodon-server>/.well-known/webfinger?resource=acct:<mein-name>@<mastodon-server> auf (Ihren Benutzernamen geben Sie dabei ohne führendes "@" an) und speichern die Antwort ab: eine Textdatei, die mit {"subject":"acct:<mein-name>..." beginnt. Erzeugen Sie im Hauptverzeichnis Ihres eigenen Webservers das Unterverzeichnis .well-known und legen Sie dort die Datei unter dem Namen webfinger ab.

Nun müsste jede Suche bei Mastodon nach <kürzel>@<meine-domain> als Treffer Ihren Mastodon-Account <mein-name>@<mastodon-server> anzeigen. Ein weiterer Vorteil: Wenn Sie auf einen anderen Mastodon-Server umziehen, speichern Sie einfach dessen WebFinger-Antwort auf Ihrem Server, damit <kürzel>@<meine-domain> auf Ihren neuen Mastodon-Account verlinkt. In dieser Einfachheit liefert Ihr Server allerdings für jedes angefragte Kürzel dieselbe Datei. Sie können also nicht je nach Kürzel auf verschiedene Mastodon-Konten verweisen oder bei bestimmten Kürzeln eine Fehlermeldung liefern.

Wenn Sie mehrere Domains haben, die Sie per 301-Weiterleitung in .htaccess auf Ihre Hauptdomain umleiten, funktioniert das Verfahren möglicherweise nicht, weil die WebFinger-Anfrage nicht korrekt umgeleitet wird. Legen Sie dann einfach im Hauptverzeichnis der verweisenden Domain ebenfalls das Verzeichnis .well-known mit der Datei webfinger an. Allerdings hilft auch das in der Regel nur dann, wenn Sie der verweisenden Domain ein SSL-Zertifikat spendiert haben (und nicht nur Ihrer Hauptdomain).

Lesen Sie auch Wikipedia: WebFinger

(jow)