Inhaltsverzeichnis Eigene Hörbücher und Co.: Gesprochene Inhalte anbieten, vermarkten und verkaufen Gut zu wissen: File-Hoster – für kurze Zeit Audioportale im Überblick – Feste Adresse im Netz Podcast-Hoster – Mit Anbindung an Podcatcher Hörbuchportale – Eigene Werke einsprechen (lassen) und vermarkten Goldene Zeiten für Audioinhalte

Audioinhalte sind beliebt und das ist kein Wunder. Während man Hörbüchern, Podcasts und Co. lauscht, hat man die Hände und Augen frei. Damit kann man lästige Aufgaben wie etwa das Bügeln oder Zeitfresser wie den Feierabendstau deutlich interessanter gestalten.

Die Hürden, selbst Audioinhalte aufzuzeichnen, sind denkbar niedrig: Ein Rechner ohne hohe Leistungsanforderungen, ein günstiges Mikrofon, kostenlose Software, etwas Übung – mehr braucht es nicht, um etwa Hörbücher aufzunehmen und Texte in Sprachinhalte zu verwandeln. Doch wie kommen die Aufzeichnungen ans Zielpublikum?

Wenn nur eine Person lauschen soll, gelangt das neue Hörbuchkapitel eingängig per Messenger oder gemeinsamem Cloud-Ordner ans Ziel. Wächst das Publikum, reicht das nicht – ein Zwischenwirt für die Sprachinhalte muss her. Je nachdem, wie groß und exklusiv die Gruppe der Zuhörenden sein soll, gibt es unterschiedliche Angebote: Zeitlich begrenzt, kostenlos gehostet, geschnitten oder am Stück, professionell vermarktet oder ehrenamtlich kuratiert, für alle oder gegen Geld – für jeden Zweck gibt es einen passenden Vertriebsweg.