Inhaltsverzeichnis Eigene Knoten für Node-RED entwickeln Schnelleinstieg Qual der Wahl Pakete packen Daten sammeln Entwicklungshilfe Fazit Artikel in Make Magazin 5/2020 lesen

Mit Node-RED ist es zum Beispiel kein Problem, Sensoren auszulesen, die mit den GPIO-Pins eines Raspberry Pi verbunden sind, und die ermittelten Daten per Twitter oder per E-Mail zu versenden.

Die Verteilung von Informationen im lokalen Netz über das IoT-Protokoll MQTT ist ebenfalls ein Klacks und Node-RED unterstützt sogar die Erstellung von Web-Anwendungen mit durchaus schicken Oberflächen.

Das funktioniert alles deshalb so gut, weil es Erweiterungen gibt, die komplizierte Details verstecken, so dass Nutzer komplexe Anwendungen mit wenigen Handgriffen zusammenklicken können. Bei Bedarf lassen sich solche Erweiterungen aber auch leicht selbst entwickeln. Wir zeigen an dieser Stelle, wie das geht.