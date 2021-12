Inhaltsverzeichnis Eigener Chatserver: Mit dem Matrix-Server einen Messaging-Dienst betreiben Installationsvielfalt

Voraussetzungen Ansible-Playbook herunterladen und konfigurieren Einstellungen vornehmen, Matrix starten Nacharbeiten und Systemprüfung Ausblick Artikel in c't 26/2021 lesen

Das Messaging-Protokoll Matrix bietet den typischen Funktionsumfang von Instant Messengern wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Dazu gehören Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Individual- und Gruppenchats sowie Sprach- und Videoanrufe. Anders als bei den meisten Alternativen kann man mit Matrix aber eigene Chatserver betreiben – und ist auf diesen keineswegs isoliert. Denn Matrix-Server föderieren, das heißt, Nutzer beim Anbieter A können auch mit Nutzern vom Anbieter B sprechen, wie bei der guten alten E-Mail.

Wer Matrix einfach nur benutzen will, braucht lediglich eine Client-App (die am weitesten verbreitete heißt Element) und einen Account bei einem offenen Matrix-Server wie matrix.org. Wer stattdessen einen eigenen Server haben will, kann sich an spezialisierte Hoster wenden, die alles von der kleinen Lösung für Familie und Freunde bis zum On-Premise-Hosting für große Unternehmen offerieren.

Günstiger, datenschutzfreundlicher und vor allem interessanter ist es aber, Matrix selbst auf einem Server zu installieren. Die Referenzimplementierung des Protokolls heißt Synapse, eine Python-Applikation.