Inhaltsverzeichnis Ein Hörbuch mit Audacity selbst produzieren Vorbereitungen und Equipment Software einrichten Schnitt Klang verschönern Export und Metadaten Lerneffekte fürs nächste Projekt Exkurs: Hörbücher veröffentlichen Artikel in c't 5/2023 lesen

Schnell mal einen persönlichen Gruß einsprechen oder einen Audiokommentar beim Lieblingspodcast einreichen – technisch kein Problem. Die ersten Versuche enttäuschen jedoch oftmals: Die Aufnahme klingt dumpf oder blechern, die eingesprochene Botschaft wirkt hölzern.

Das liegt meist weniger an der Technik als an der fehlenden Erfahrung. Mit ein paar Tricks und etwas Übung hören sich Ihre eingesprochenen Inhalte viel angenehmer an. Ein episodenweise aufgenommenes Hörbuch eignet sich dafür bestens, denn so lernt man aus eigenen Fehlern und kann sich Folge für Folge verbessern. Nebenbei entsteht eine individuelle Einschlafberieselung für Nachwuchs oder Partner – meist ein sehr dankbares Testpublikum.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Audacity für die Hörbuchaufnahme einrichten und die erste Episode aufzeichnen, bearbeiten und exportieren. Bei dem hier skizzierten Produktionsablauf müssen Sie sich wenig Gedanken um die Technik machen und können sich voll aufs Vorlesen konzentrieren.