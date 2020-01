Inhaltsverzeichnis Einen Controller aus Pappe bauen für das Game "Dance Dance Revolution" Die Tanzfläche bauen Erdungs-Armband für den Makey Makey basteln Programm Scratch Artikel in Make Magazin 5/2019 lesen

"Dance Dance Revolution" ist ein Spiel, das 1998 ursprünglich für Spielhallen in Japan entwickelt wurde. Das Spielhallengerät besteht aus zwei Tanzflächen mit je vier Pfeilen und einem Bildschirm. Auf dem Bildschirm sind die gleichen Pfeile (oben, unten, links, rechts) zweimal zu sehen: eine Reihe am oberen Bildrand und eine am unteren. Die Pfeile am unteren Bildrand bewegen sich über den Bildschirm gerade nach oben, bis sie auf den Pfeil in der oberen Reihe treffen. Genau in diesem Moment muss man mit dem Fuß den passenden Pfeil auf der Tanzfläche berühren. Die beweglichen Pfeile werden nach dem Zufallsprinzip gestartet.

In diesem Artikel zeigen wir, wie man dieses Spiel mit einfachen Mitteln selbst nachbauen kann. Für die Hardware – also die Tanzmatte – benötigen wir nur eine Pappe, etwas leitfähiges Klebeband, ein paar Kabel und einen Makey Makey. Dieser günstige Mikrocontroller macht es möglich, jedes einigermaßen leitfähige Material in ein Eingabegerät umzuwandeln. Man kann mit ihm ein Klavier aus Bananen oder einen Gamecontroller aus leitfähiger Knete bauen.

Kurzinfo Controller mit Makey Makey bauen

Spiel-Programmierung mit Scratch Checkliste Zeitaufwand: eine Stunde

eine Stunde Kosten: 10–20 Euro ohne Makey Makey Material Pappe als Basis für vier Fuß-Taster, Maße je nach Fußgröße

als Basis für vier Fuß-Taster, Maße je nach Fußgröße vier Kabel circa 1,5m Litze in unterschiedlichen Farben

circa 1,5m Litze in unterschiedlichen Farben leitfähiges Klebeband Kupfer oder Aluminium, möglichst breit

Kupfer oder Aluminium, möglichst breit 5 Krokodilklemmen-Kabel

Gewebeband (Duct-Tape)

(Duct-Tape) doppelseitiges Klebeband

Makey Makey mit USB-Kabel Werkzeug Cuttermesser

Abisolierzange (optional) mehr anzeigen

Die Software, also das Programm, das erkennt, ob die Spielenden im richtigen Moment auf den richtigen Pfeil getreten sind, und die Punkte zählt, wurde mit Scratch zusammengestellt. Scratch ist eine Programmiersprache, die besonders einfach zu lernen ist. Sie ist eine "visuelle Programmiersprache". Das heißt, dass du dein Programm aus Blöcken zusammenbauen kannst. Das funktioniert so ähnlich wie Lego: Die unterschiedlichen Blöcke lassen sich miteinander verbinden.