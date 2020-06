Inhaltsverzeichnis Einen eigenen Slack-Bot bauen Arbeitsweise eines Bots Slack-App entwickeln Verbindung mit Slack herstellen Test des App auf Slack Reaktion auf Slash-Befehle

Auf der Slack-Plattform können Sie die Kommunikation in Workspaces und Channels organisieren. Die einzelnen Team-Mitglieder regeln darüber Ihre Kommunikation. Eine der Stärken von Slack sind seine Schnittstellen, über die sich unterschiedliche Anwendungen als Apps einfach integrieren lassen. Die Vielfalt ist groß und geht von Cloud-Speichern wie OneDrive und Dropbox über Mail-Dienste wie Gmail bis hin zu CRM-Plattformen wie Salesforce. Eine komplette Übersicht über integrierbare Applikationen finden Sie im App-Verzeichnis von Slack.

In dieser Übersicht finden Sie auch mit dem Listeneintrag Brilliante Bots einen weiteren Hinweis auf die Möglichkeit, die Ihnen die APIs bieten. Sie können damit eigene Bots für Ihren Workspace erstellen. Slack beschreibt die Funktionalitäten in seiner Dokumentation so: Ein Bot kann Aktivitäten in einem Channel überprüfen und verarbeiten. Er kann Nachrichten in Channels posten und auf die Aktivitäten von Mitgliedern reagieren. Die dritte Funktion finden Sie in vielen der Bots von Drittanbietern wieder, nämlich Channel-Nachrichten mit Buttons interaktiv machen. Mit dem Polly-Bot integrieren Sie beispielsweise einfach Umfragen in einem Channel, mit deren Hilfe Sie schnell die Inhalte des nächsten Sprints Ihres Projektes festlegen.

Der Einsatz von Bots ist vielfältig und dank der Schnittstellen diverser JavaScript-Bibliotheken erstellen Sie mit überschaubarem Aufwand Ihre eigenen Helfer. Wir zeigen Ihnen in diesem Workshop, welche Arten von Bots Ihnen bei Slack zur Verfügung stehen, was Sie bei der Erstellung eines eigenen Bots beachten sollten und wie Sie bei der Entwicklung eigener Funktionen für Ihren Bot am besten vorgehen.