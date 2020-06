Inhaltsverzeichnis Einführung in die funktionale Programmiersprache ClojureScript ClojureScript als Lisp-Dialekt Datentypen Funktionen JavaScript-Bibliotheken und Codeoptimierung mit Google Closure Tools Nebenläufigkeit Funktional und reaktiv programmieren Clojure Reaches Artikel in iX 13/2020 lesen

Als ClojureScript in 2011 das Licht der Welt erblickte, sagte Rich Hickey, Erfinder von Clojure: "Why are we doing this? Because Clojure rocks, and JavaScript reaches." Mittlerweile kann man dem Zitat noch mehr Gewicht zuordnen, denn JavaScript läuft heute nicht nur in Browsern, sondern lässt sich dank Node.js auch für die Serverprogrammierung oder mittels React Native für die Entwicklung mobiler Apps einsetzen.

ClojureScript greift die Vorteile von Clojure, wie persistente Datenstrukturen und datenorientiertes Programmieren, auf und nutzt JavaScript als Plattform, um Programmierern den Weg in möglichst vielen Bereichen der Softwareentwicklung zu ebnen.

Dieser Artikel stellt die wichtigsten Bausteine zum grundlegenden Verständnis der Sprache vor und greift dann ein Beispiel auf, um die Entwicklung mit ClojureScript zu demonstrieren. Dabei kommen auch Details der Webentwicklung mit ClojureScript zur Sprache.