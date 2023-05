Inhaltsverzeichnis Einsteiger-Guide KI: Wie KI funktioniert und wo sie praktisch helfen kann Was KI ist und wie sie arbeitet

Ohne Training geht nichts KI ist weder intelligent noch fehlerfrei KI verändert Jobs, ersetzt sie aber noch nicht Fälschungen und Falschinformationen werden einfacher KI ausprobieren: Hier kann KI Ihnen schon helfen Fazit

Künstliche Intelligenz malt Bilder, schreibt Briefe, meistert Eignungstests und mischt sich demnächst in jeden Bereich des Arbeits- und Privatlebens ein. Zumindest müsste man das angesichts der atemlosen Berichterstattung der letzten Monate erwarten. KI mag man als Bedrohung oder Chance sehen, letztlich wird das Thema jedoch an niemanden spurlos vorbeigehen. Bleibt also zu fragen: Was kann künstliche Intelligenz eigentlich für mich tun? Muss ich um meinen Job, meine Privatsphäre oder mein Urteilsvermögen fürchten?

Ein akuter Grund zur Sorge ist das Aufkommen von KI nicht, zumindest allgemein gesprochen: Denn was scheinbar ganz plötzlich explodiert, begleitet uns seit Jahren immer stärker auf mehr oder weniger subtile Weise. Viele schlaue Helfer automatisieren im kleinen bereits jetzt Dinge, wissen beispielsweise, was auf welchem Foto zu erkennen ist, übersetzen Texte und geben Kontext bei der Suche. Jedoch beeindruckt die leichte Zugänglichkeit von Chatbots wie ChatGPT und die Universalität dieser neuartigen Antwortmaschinen. Nie war es einfacher, sich bei einem Problem helfen zu lassen und Antworten zu erhalten – selbst auf ausgesprochen komplexe Fragen.

Es wird selbstverständlich werden, lästige Routinen und repetitive Aufgaben an eine KI abzugeben. Für viele einfachere Dinge braucht es dann keine ausgewiesene Fachkraft mehr, Bilder lassen sich auf Knopfdruck erzeugen, wissenschaftliche Dokumente fasst die KI schneller als jeder Mensch zusammen, Recherche wird zur Minutenaufgabe. Grund genug, den aktuellen Stand anzuschauen, welche Helfer bereits jetzt zur Verfügung stehen, welche Chancen diese bieten und wie die Entwicklung in Zukunft voranschreitet. Aber auch aufzuzeigen, wo die Grenzen der KI-Modelle liegen, welche Probleme ein übermäßiges Verlassen auf KI mit sich bringen kann und warum künstliche Intelligenz primär ein mächtiges Werkzeug ist, aber kein eigenständig denkendes Wesen.